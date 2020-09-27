شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبي يحسم مصير مشاركة أحمد فتحي أمام الترسانة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري أحمد فتحي، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، اختبار طبي، الاثنين»، لحسم موقفه من المشاركة أمام الترسانة.
ويلتقي الأهلي، مع الترسانة، الأربعاء، ضمن مباريات كأس مصر، على ارض ملعب ستاد السلام.
وغاب فتحي، عن مواجهة طنطا، السبت، في الدوري، بسبب تعرضه للإصابة.
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