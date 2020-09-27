شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة الرنين تحسم موقف رامي ربيعة من مواجهة الوداد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يجري رامي ربيعة، مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الأحد، أشعة رنين مغناطيسي، للوقوف على حجم إصابته.
وتعرض «ربيعة» للإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال مشاركته مع فريقه أمام طنطا، السبت، ضمن مباريات الجولة الثلاثين للدوري.
وسيحسم الجهاز الطبي، للنادي الأهلي، بقيادة الدكتور خالد محمود، على ضوء الاشعة، مصير مشاركة ربيعه، في مواجهة الوداد المغربي.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,736
-
تعافي
94,374
-
وفيات
5,869
كانت هذه تفاصيل خبر أشعة الرنين تحسم موقف رامي ربيعة من مواجهة الوداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.