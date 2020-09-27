شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة الرنين تحسم موقف رامي ربيعة من مواجهة الوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يجري رامي ربيعة، مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الأحد، أشعة رنين مغناطيسي، للوقوف على حجم إصابته.

وتعرض «ربيعة» للإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال مشاركته مع فريقه أمام طنطا، السبت، ضمن مباريات الجولة الثلاثين للدوري.

وسيحسم الجهاز الطبي، للنادي الأهلي، بقيادة الدكتور خالد محمود، على ضوء الاشعة، مصير مشاركة ربيعه، في مواجهة الوداد المغربي.