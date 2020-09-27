شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «طبية» مونديال اليد يناشد الجماهير بأعلى درجات الالتزام: «الأجانب بيسجلوا كل حركة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد، إنه لا تجرؤ دولة على إقامة أي بطولة فى ظل أزمة أحداث كورونا إلا أن مصر ستنظم بطولة العالم لكرة اليد.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المشكلة في خروج الجماهير من صالة المباريات، لذا يجب على المواطنين الالتزام أثناء الخروج.

وأضاف رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد، أن الصحفيين الأجانب سيقومون بالتقاط كل شئ، ولا بد من الالتزام حتى يقولوا إن الإجراءات في مصر على أعلى مستوى.

وأوضح الدكتور حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد، أنه سيتم تحويل كل حالات الاشتباه بفيروس كورونا من البطولة إلى مستشفى وادي النيل.