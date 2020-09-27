شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء سبع أول إسرائيلي في طريقه للعب بالدوري الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نشر اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع، البالغ من العمر 27 عامًا، صورة له وهو على متن الطائرة في طريقه إلى الإمارات قائلًا: «إلى دبي».

وسيكون اللاعب ذو الأصول الفلسطيينة، أول إسرائيلي يحترف في الدوري الإماراتي، في نادي النصر بدبي، قادما من نادي غوانغجو إيفرغراند الصيني.

ووفقًا لفرانس برس، فإن لاعب الوسط الهجومي، المتحدر من أصول فلسطينية، في طريقه إلى دبي، وسيجري الفحوص الطبية الروتينية قبل انضمامه إلى الفريق رسميًا، بعدما تم الاتفاق مع اللاعب وناديه الصيني على كافة بنود العقد.

وأشارت تقارير إعلامية أن عقد «سبع» سيكون لمدة 3 سنوات، وسيحصل اللاعب على 3 ملايين دولار كراتب سنوي.

ونشر المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي على حسابه عبر موقع «تويتر» صورة «سبع» وهو بالطائرة في طريقة لدبي، وعلق: «لاعب كرة القدم الإسرائيلي ضياء سبع في طريقه إلى دبي للانضمام إلى فريق النصر الإماراتي، ليصبح أول لاعب إسرائيلي في دوري الخليج (الاسم الذي يطلق على الدوري الإماراتي)».

Advertisements