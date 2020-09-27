شكرا لقرائتكم طارق سليمان: محمد الشناوي قادر علي تخطي رقم إكرامي في الدوري العام بالكلين شيت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا، عن مستوى محمد الشناوي، قائد القلعة الحمراء الحالي.

وقال طارق سليمان في تصريحات تلفزيونية: "سعيد جدًا بتألق مستوى محمد الشناوي وتحقيق لقب قياسي وهو 23 مباراة (كلين شيت) متساويًا مع شريف إكرامي، وهو لديه فرصة لتخطي ذلك الرقم في الأربعة مباريات المقبلة".

وتابع: "أكثر شخص سعيد بتألق محمد الشناوي هو أنا، لأنني وراء ترشيح محمد الشناوي خلال عودته للأهلي من صفوف بتروجت".

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