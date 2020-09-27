شكرا لقرائتكم طارق سليمان: محمد الشناوي قادر علي تخطي رقم إكرامي في الدوري العام بالكلين شيت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا، عن مستوى محمد الشناوي، قائد القلعة الحمراء الحالي.
وقال طارق سليمان في تصريحات تلفزيونية: "سعيد جدًا بتألق مستوى محمد الشناوي وتحقيق لقب قياسي وهو 23 مباراة (كلين شيت) متساويًا مع شريف إكرامي، وهو لديه فرصة لتخطي ذلك الرقم في الأربعة مباريات المقبلة".
وتابع: "أكثر شخص سعيد بتألق محمد الشناوي هو أنا، لأنني وراء ترشيح محمد الشناوي خلال عودته للأهلي من صفوف بتروجت".
كشف طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا، عن كواليس التعاقد مع محمد الشناوي خلال عودته للقلعة الحمراء قادمًا من صفوف نادي بتروجت.
وأشار طارق سليمان: "رشحت محمد الشناوي للانتقال إلى الأهلي وهو كان رقم واحد وكان الحارس الثاني هو علي لطفي".
وأوضح: "الأهلي طلب مني ترشيح رقم واحد للتعاقد معه وهو كان محمد الشناوي والاسم الثاني كان علي لطفي تحسبًا لفشل التعاقد مع الشناوي، ولكن نجحنا في التعاقد مع الشناوي ومن ثم تعاقدنا مع علي لطفي في الموسم التالي له".
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