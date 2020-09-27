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باتشيكو يصل القاهرة استعدادا لتدريب الزمالك في ولايته الثانية

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جدة - عمرو شويل وصل البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى الجديد لفريق الزمالك إلى القاهرة منذ قليل استعدادا لقيادة الفريق الأبيض بداية من مباراة الغد امام الجونة فى الجولة الـ 30 بالدورى، عقب إتمام التعاقد رسميا مع نادى الزمالك.

من ناحية اخرى كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك سبب التراجع عن صفقة ضم الأنجولى آرى بابل، جناح أول أغسطس الأنجولى، أنه كان ضمن الاختيارات التى تم استبعادها من الحسابات فى الموسم الجديد، حيث تم تفضيل عدم إتمام الصفقة رغم الحصول على توقيعه لمدة ثلاثة مواسم فى صفقة انتقال حر، قبل أن يتم اتخاذ قرار بالتراجع عن صفقة ضمه لخروجه من الحسابات.

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واحترف آرى بابل صاحب الـ26 عاما ضمن صفوف سبورتينج لشبونة البرتغالى ويملك 35 مباراة دولية برفقة منتخب أنجولا، سجل فيها خمسة أهداف، فيما شارك مع فريقه أول أغسطس الأنجولى فى 11 مباراة ببطولة دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية أحرز خلالهم هدفين وصنع هدفًا.

 

 

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