شكرا لقرائتكم ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الاهلي وطنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الاهلي وطنطا



أضاف النادى الاهلى 3 نقاط إلى رصيده ليقفز إلى 79 ويواصل تربعه على قمة الدوري الذي حسمه مؤخراً رسمياً لصالحه للمرة الـ42 في تاريخه ، فيما توقف رصيد طنطا عند 18 نقطة ويبقي في المركز الأخير ، ونجحت خبرة الاهلي في الفوز على "فرقة رضا" المُكافحة بقيادة رضا عبد العال



ترتيب الدورى المصري

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الاهلي وطنطا



حقق فريق الاهلي فوزاً صعباً على طنطا بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف الاهلي ، عمرو السولية في الدقيقة 80 وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 79 ويواصل تربعه على قمة الدوري الذي حسمه مؤخراً رسمياً لصالحه للمرة الـ42 في تاريخه ، فيما توقف رصيد طنطا عند 18 نقطة ويبقي في المركز الأخير ، ونجحت خبرة الاهلي في الفوز على "فرقة رضا" المُكافحة بقيادة رضا عبد العال.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذى ضغط عن طريق كهربا وأجاي والشيخ وهدد لاعبو الأحمر مرمى أبناء السيد البدوي أكثر من مرة لكن دون جدوى ، وتماسك دفاع طنطا وأنقذ فريقه من عدة فرصة للأحمر الذى عاب عليه "اللمسة الأخيرة" أمام مرمى المنافس.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الاهلي وطنطا



ترتيب الدوري المصري قبل مباراة طنطا بعد الأهلي حيث واصل المارد الأحمر الذى حسم النجمة 42 رسميا تصدره للمسابقة برصيد 79 ثم الزمالك ثانيا 58 نقطة.

Advertisements

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الاهلي وطنطا



ترتيب الدوري المصري بعد مباراة طنطا ضد الأهلي حيث خاض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي، محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول، ،عمرو السولية ،حمدي فتحي، أحمد الشيخ ،جونيور أجايي ومحمود كهربا ومروان محسن ، ويأتي على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وأليو بادجي ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج ومحمود وحيد وحسين الشحات وعربي بدر.

فيما خاض طنطا المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد أشرف ، محمد الشاذلي ، سليمان عبد ربه ، محمود مسعود ، إيهاب سمير ، وليد عادل ، مصطفى أمين ، عبد الرحمن الدح ، أحمد فهمي ، محمد ماجد أونش وهاني رشدي.

​ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الاهلي وطنطا

الاهلى 1-0 طنطا

الاتحاد السكندري 0 - 2 إنبـي

مصر للمقاصة 1 – 0 المقاولون

حرس الحودو 0 – 0 طلائع الجيش