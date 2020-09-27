شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى منصور: الزمالك سيتوج بأفريقيا ووالدى قدوتى "البرلمانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إنه تقدم بأوراق ترشحه لمجلس النواب فى اللحظات الأخيرة عن دائرة الدقى والعجوزة، وإن قدوته في الحياة البرلمانية والده المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك.

وأضاف أحمد مرتضى فى تصريحات لبرنامج زملكاوى على قناة النادى الزمالك: "سيصل باتشيكو خلال ساعة وأتمنى أن تستقر الأمور باعتباره مدربا فنيا كبيرا وملتزما ومحترما، كما أتمنى الاستقرار الفنى سريعا وأن يسير البرتغالي بخطوات ثابتة فى طريقه إلى نهائى أفريقيا".

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وتمنى عضو مجلس إدارة الزمالك أن يظهر الأهلى بمستوى لائق فى بطولة أفريقيا ويتخطى كبوة فايلر الصعبة لأنه ليس من الطبيعى رحيل كارتيرون وفايلر معا بعد استقرار الزمالك والأهلى، وأكد منصور أن طارق يحيى سيقود مباراة الزمالك غدا أمام الجونة فى الجولة 30 من منافسات الدوري الممتاز فى حضور البرتغالي باتشيكو.

كما أكد أحمد مرتضى منصور أنه يتمنى أن ‏يجتاز النادي الأهلي كبوته مع أنباء رحيل مديره الفني فايلر قائلا: "تجاوزنا كبوة رحيل كارتيرون ‏وأتمنى أن يجتازها الأهلي أيضاً في حالة رحيل فايلر"، مضيفا: "الأهلي سيمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا معنا، ولكننا ‏اللقب سيكون من نصيب الزمالك".‏

وأنهى تصريحاته قائلاً: "هناك شىء غريب أن يترك مدربا الزمالك ‏والزمالك مهتهما في هذا التوقيت القاتل وقبل فترة قليلة من نصف نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا".