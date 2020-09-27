شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رد فعل رضا عبد العال وأمح بعد إلغاء هدف كهربا في مباراة الأهلى وطنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترض أمح المشجع من ذوي الهمم على إلغاء هدف كهربا لاعب الأهلى في الوقت الذى قرر فيه رضا عبد العال المدير الفني لفريق طنطا التصفيق للحكم في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السلام وانتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد.

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حقق فريق الاهلي فوزاً صعباً على طنطا بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الممتاز.

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سجل هدف الاهلي ، عمرو السولية في الدقيقة 80 وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 79 ويواصل تربعه على قمة الدوري الذي حسمه مؤخراً رسمياً لصالحه للمرة الـ42 في تاريخه ، فيما توقف رصيد طنطا عند 18 نقطة ويبقي في المركز الأخير ، ونجحت خبرة الاهلي في الفوز على "فرقة رضا" المُكافحة بقيادة رضا عبد العال.

خاض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي، محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول، ،عمرو السولية ،حمدي فتحي، أحمد الشيخ ،جونيور أجايي ومحمود كهربا ومروان محسن ، ويأتي على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وأليو بادجي ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج ومحمود وحيد وحسين الشحات وعربي بدر.

فيما خاض طنطا المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد أشرف ، محمد الشاذلي ، سليمان عبد ربه ، محمود مسعود ، إيهاب سمير ، وليد عادل ، مصطفى أمين ، عبد الرحمن الدح ، أحمد فهمي ، محمد ماجد أونش وهاني رشدي.

قرر الجهاز الفني للأهلي مواصلة التدريبات في الحادية عشرة صباح غد الأحد، استعدادًا لمواجهة الترسانة المقرر لها الأربعاء القادم، في إطار منافسات دور الـ16 لمسابقة كأس مصر ، وفاز الأهلي اليوم على طنطا بهدف نظيف سجله عمرو السولية، في إطار منافسات الجولة 30 من مباريات الدوري الممتاز ،