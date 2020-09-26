ساوثهامبتون يحقق فوزًا صعبًا على بيرنلي في البريميرليج

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ساوثهامبتون الإنجليزي فوزًا صعبًا على نظيره بيرنلي خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب تيرف مور معقل الأخير ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي. سجل داني إنجز هدف اللقاء الوحيد بعد بداية المباراة بخمس دقائق، ليفشل الفريق صاحب الأرض من العودة خلال الـ85 دقيقة المتبقية من عمر اللقاء. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,625

تعافي 93,531

وفيات 5,853

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