الزمالك يصرف مكافأة الفوز على طنطا لتحفيز لاعبيه قبل مواجهة الجونة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، صرف مكافاة الفوز على طنطا.
ويسعي مجلس الإدارة لتحفيز لاعبيه لتحقيق الفوز على فريق الجونة، والاحتفاظ بالمركز الثاني، من أجل المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.
ويلتقي الزمالك مع الجونة، الأحد، على أرض ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثلاثين للدوري.
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