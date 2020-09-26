«عبد الحفيظ»: السولية وأيمن أشرف وربيعة يغيبون عن مباراة الترسانة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، غياب عمرو السولية وأيمن أشرف عن مباراة الترسانة المقرر لها الأربعاء القادم، في إطار منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر بعد الحصول على 3 إنذارات.
أضاف أن رامي ربيعة، مدافع الفريق، لن يلحق أيضًا بمباراة الترسانة بعد إصابته اليوم أمام طنطا.
وقال عبدالحفيظ إن الفريق يبدأ غدًا استعداداته لمواجهة الترسانة في كأس مصر، مؤكدًا أهمية مباريات هذه البطولة، التي تشهد مفاجآت معتادة في هذه الأدوار، ومن ثم سيكون الاهتمام بها كبيرًا من أجل تخطي هذه المباراة والوصول إلى ربع النهائي.
وقال عبدالحفيظ إن الفريق سيستعيد خدمات وليد سليمان وأحمد فتحي في مباراة الترسانة المقبلة، لتعويض الغيابات المنتظرة بسبب الإصابات والإيقافات.
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