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«عبد الحفيظ»: السولية وأيمن أشرف وربيعة يغيبون عن مباراة الترسانة

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، غياب عمرو السولية وأيمن أشرف عن مباراة الترسانة المقرر لها الأربعاء القادم، في إطار منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر بعد الحصول على 3 إنذارات.

أضاف أن رامي ربيعة، مدافع الفريق، لن يلحق أيضًا بمباراة الترسانة بعد إصابته اليوم أمام طنطا.

وقال عبدالحفيظ إن الفريق يبدأ غدًا استعداداته لمواجهة الترسانة في كأس مصر، مؤكدًا أهمية مباريات هذه البطولة، التي تشهد مفاجآت معتادة في هذه الأدوار، ومن ثم سيكون الاهتمام بها كبيرًا من أجل تخطي هذه المباراة والوصول إلى ربع النهائي.

وقال عبدالحفيظ إن الفريق سيستعيد خدمات وليد سليمان وأحمد فتحي في مباراة الترسانة المقبلة، لتعويض الغيابات المنتظرة بسبب الإصابات والإيقافات.

  • الوضع في مصر

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  • اصابات

    102,625

  • تعافي

    93,531

  • وفيات

    5,853

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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