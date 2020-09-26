شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يشكر القناة على المساندة والدعم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بخالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة نادي القناة بعد خطابه الأخير والذى عرض خلاله توجيه كافة سبل الدعم للنادى.

وأكد مجلس إدارة الإسماعيلى أن هذا ليس بجديد بنادى القناة الذي دائما ما يعد مساندا ومعاونا للنادى على كافة الأصعدة، مشددا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الناديين وسعيه لتعزيز سبل العلاقات الثنائية بينهما خلال الفترة المقبلة في ظل القيادة الحكيمة لربان السفينة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وكان نادى القناة قد بعث بخطاب رسمى للإسماعيلى جاء أبرز ما فيه حول تسخير النادى كافة امكانياته وملاعبه وخلافه، من أجل الوقوف صفا واحدا خلف النادى الإسماعيلى الذي يعد بمثابة الشقيق الأكبر.