شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي السعودي يواجه باختاكور الأربعاء على بطاقة التأهل لنصف نهائي أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق الأهلي السعودي نظيره فريق باختاكور الأوزبكستاني في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا نهاية الشهر الجاري الموافق الأربعاء المقبل على أرض ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

كان فريق باختاكور فاز على نظيره استقلال طهران الإيراني بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب استاد الجنوب. سجل هدفي باختاكور، دراجان سيران، إرين ديرديوك، بينما جاء الهدف الوحيد لفريق طهران بأقدام على كريمي.

وفاز الأهلي السعودي على نظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي، بنتيجة 4/3 من نقطة الجزاء خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا.