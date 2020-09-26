شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: لقاء الترسانة أهم من الوداد في الوقت الراهن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، إن مواجهة الترسانة في الكأس تعد بالنسبة له أهم من مواجهة الوداد المغربي، في الوقت الراهن.

وأضاف فايلر، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة طنطا، أنه لا يفضل النظر للمستقبل البعيد.

وأوضح فايلر أنه بعد الانتهاء من مواجهة الترسانة، سيتفرغ تماماً لمواجهة الوداد.