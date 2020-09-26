شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يحذر لاعبي الزمالك من مرتدات الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص طارق يحيى، المدير الفني لنادي الزمالك، على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل التكتيكية الهجومية والدفاعية، لتنفيذها أمام الجونة. ويلتقي الزمالك مع الجونة، الأحد، ضمن مباريات الجولة الثلاثون للدوري. وشدد «يحيى» على اللاعبين ضرورة اللعب من لمسة واحدة، وعدم الاحتفاظ بالكرة، وسرعة الارتداد من الهجوم للدفاع، في حالة فقدان الكرة، للتصدي للهجمات المرتدة، التي سيلجأ اليها فريق الجونة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,625

تعافي 93,531

وفيات 5,853

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طارق يحيى يحذر لاعبي الزمالك من مرتدات الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.