شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال يعلن تجديد عقده مع طنطا لموسم جديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رضا عبدالعال، المدير الفني لنادي طنطا، عن تمديد تعاقده مع الفريق للموسم المقبل.
وأضاف «عبدالعال» خلال تصريحاته لقناة أون تايم، أنه باق مع طنطا للموسم المقبل، بعدما أنهى الاتفاق مع مجلس الإدارة.
وأشار «عبدالعال» إلى أن الوقت لم يسعفه لتحقيق أفضل ما لديه مع فريق طنطا، وأن الموسم المقبل سيشهد طفرة كبيرة في فريق طنطا.
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