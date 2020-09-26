شكرا لقرائتكم خبر عن لاتيسو يهزم كالياري بهدفين في عقر داره والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط فريق كالياري بثنائية أمام لاتسيو، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب سردينيا أرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.
سجل مانويل لاتزاري وشيروإايموبيلي، هدفي لاتيسو الإيطالي، فيما فشل كالياري هز الشباك خلال اللقاء الذي أقيم على أرضه.
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