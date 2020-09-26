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لاتيسو يهزم كالياري بهدفين في عقر داره

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن لاتيسو يهزم كالياري بهدفين في عقر داره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط فريق كالياري بثنائية أمام لاتسيو، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب سردينيا أرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة .

سجل مانويل لاتزاري وشيروإايموبيلي، هدفي لاتيسو الإيطالي، فيما فشل كالياري هز الشباك خلال اللقاء الذي أقيم على أرضه.

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