شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب : رضا عبدالعال ولاعبو طنطا تفوقوا على الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه عماد متعب، مهاجم فريق الأهلي السابق، التحية لرضا عبدالعال، وفريق طنطا، على المستوى المتميز الذي قدموه امام الأهلي.
وقال متعب، خلال تصريحاته بالاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وطنطا في قناة أون تايم، إن لاعبي طنطا لعبوا كرة قدم جميلة أفضل من التي قدمها الأهلي.
وشدد «متعب» على أن فريق طنطا سيكون له مستقبل كبير لو ظل لاعبوه بنفس المستوى.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,625
-
تعافي
93,531
-
وفيات
5,853
كانت هذه تفاصيل خبر عماد متعب : رضا عبدالعال ولاعبو طنطا تفوقوا على الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.