شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب : رضا عبدالعال ولاعبو طنطا تفوقوا على الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه عماد متعب، مهاجم فريق الأهلي السابق، التحية لرضا عبدالعال، وفريق طنطا، على المستوى المتميز الذي قدموه امام الأهلي.

وقال متعب، خلال تصريحاته بالاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وطنطا في قناة أون تايم، إن لاعبي طنطا لعبوا كرة قدم جميلة أفضل من التي قدمها الأهلي.

وشدد «متعب» على أن فريق طنطا سيكون له مستقبل كبير لو ظل لاعبوه بنفس المستوى.