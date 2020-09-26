شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: كهربا اعتذر لي بعد حديثه معي بشكل غير لائق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا عبدالعال، المدير الفني لنادي طنطا، إن محمود عبدالمنعم كهربا، تقدم له باعتذار على الأسلوب غير اللائق الذي تحدث به معه، بعد الاعتراض على الهدف الذي احرزه من لمسة يد واضحة.
وأضاف «عبدالعال»: «أنا بحب كهربا على المستوى الشخصي، والميه رجعت لمجاريها بيني وبينه».
وشدد «عبدالعال» على أن الموضوع لم يتجاوز حدود اللحظات التي حدث خلالها وأنه توقع اعتذار كهربا له.
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