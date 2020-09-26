شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: خسرنا من الأهلي بـ«قلشة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد رضا عبدالعال، المدير الفني لنادي طنطا، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبوه أمام الأهلي رغم الهزيمة.

وقال «عبدالعال»، في تصريحات عقب المباراة: «احنا اتغلبنا بقلشة»، لافتًا إلى أن الكرة لو لعبها عمرو السولية بصورة طبيعية، لنجح حارس المرمى في التصدي لها.

وأضاف «عبدالعال»: «لاعبو فريقي كانو أبطال وظلوا صامدين أمام النادي الأهلي، الذي يعد من أفضل الفرق في أفريقيا».