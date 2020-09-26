شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: غموض موقف فايلر أثر على أداء لاعبي الأهلي أمام طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، إن لاعبي الفريق الأحمر لم يظهروا بشكل طيب أمام طنطا رغم الفوز.

وأضاف «متعب» في تصريحات تلفزيونية، أن السبب في ذلك هو تأثر اللاعبين بغموض موقف فايلر من البقاء أو الرحيل عن الأهلي.

ورفض «متعب» الحديث عن أن تذبذب مستوى الأهلي سببه حسم الدوري، لافتاً إلى أن الأهلي خاض مباراة المقاولون في نفس الظروف، وقدم مباراة أفضل من مواجهة طنطا بكثير.