شكرا لقرائتكم خبر عن بينفينتو يفوز على سامبدوريا بثلاثية في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق بينفينتو على منافسه العنيد سامبدوريا بثلاثية مقابل هدفين خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب لويجي فيراريس ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

سجل لوكا كالديرولا هدفين لفريق بينفينتو وعزز جايتانو ليتيزيا الهدف الثالث للفريق الفائز، بينما سجل أهداف سامبدوريا، كلا من ابيو كوالياريلا وعمر كوليي.