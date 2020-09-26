شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: أتمنى عدم غياب رامي ربيعة عن الملاعب لفترة طويلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، حزنه لتعرض رامي ربيعة للإصابة خلال مباراة طنطا.
وقال «فايلر»: «أتمنى ألا يبتعد ربيعة عن الأهلي لفترة طويلة، خصوصاً أنه من العناصر الأساسية للفريق».
وأشار «فايلر» إلى أن ربيعة سيخضع لأشعة لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها أمام طنطا.
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