شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: أتمنى عدم غياب رامي ربيعة عن الملاعب لفترة طويلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، حزنه لتعرض رامي ربيعة للإصابة خلال مباراة طنطا.

وقال «فايلر»: «أتمنى ألا يبتعد ربيعة عن الأهلي لفترة طويلة، خصوصاً أنه من العناصر الأساسية للفريق».

وأشار «فايلر» إلى أن ربيعة سيخضع لأشعة لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها أمام طنطا.