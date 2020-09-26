شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: حتى لو لدى عروض لن يؤثر ذلك في مسيرتي مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، إنه لايوجد أي شخص يعرف ما يدور برأسه حول مستقبله التدريبي. وأضاف فايلر، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة طنطا، أنه حتى لو كان لديه عروض، فلن تؤثر على مسيرته التدريبية خلال الفترة المقبلة مع الأهلي. وشدد فايلر على أنه سيبذل قصارى جهده مع الفريق حتي آخر لحظة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,625

تعافي 93,531

وفيات 5,853

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