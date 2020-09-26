شكرا لقرائتكم خبر عن شالكه يواصل السقوط في البوندزليجا ويخسر بثلاثية أمام بريمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق شالكه السقوط في الدوري الألماني للمباراة الثانية على التوالي، بعدما خسر أمام فيردر بريمن بثلاثية لهدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب فيلتينس ارينا ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الألماني.

سجل أهداف الفريق الفائز نيكلاس فولكروج هاتريك قاد به بريمن للفوز على شالكه، بينما سجل هدف الفريق الخاسر الوحيد مارك أليكسندر أوث عند الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.