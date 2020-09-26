شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: مباراة طنطا كانت صعبة للغاية بسبب غياب الدوافع لدى اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، إن فريقه قدم مباراة جيدة امام طنطا، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم.
وفاز الأهلي على طنطا «1-0» في المباراة التي جمعتهما، السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرون للدوري.
وأضاف فايلر أن فريقه لاحت له خمس فرص ونجح في استغلال فرصة وحيدة، عن طريق عمرو السولية.
وشدد فايلر، ان مباراة طنطا، كانت صعبة للغاية، بسبب غياب الدوافع عن الفريق بعد حسم الدوري.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,625
-
تعافي
93,531
-
وفيات
5,853
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر: مباراة طنطا كانت صعبة للغاية بسبب غياب الدوافع لدى اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.