شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: مباراة طنطا كانت صعبة للغاية بسبب غياب الدوافع لدى اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، إن فريقه قدم مباراة جيدة امام طنطا، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم.

وفاز الأهلي على طنطا «1-0» في المباراة التي جمعتهما، السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرون للدوري.

وأضاف فايلر أن فريقه لاحت له خمس فرص ونجح في استغلال فرصة وحيدة، عن طريق عمرو السولية.

وشدد فايلر، ان مباراة طنطا، كانت صعبة للغاية، بسبب غياب الدوافع عن الفريق بعد حسم الدوري.