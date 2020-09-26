شكرا لقرائتكم الأهلى يفقد عمرو السولية وأيمن أشرف أمام الترسانة للإيقاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفقد النادى الأهلى الثنائى أيمن أشرف وعمرو السولية لاعبى الفريق، فى لمباراة المقبلة أمام الترسانة فى كأس مصر بسبب الإيقاف.

وحصل الثنائى على البطاقة الصفراء الثالثة فى مباراة الأهلى اليوم أمام طنطا ليتأكد غيابهما عن المباراة المقبلة أمام الترسانة. ويواجه الأهلى نظيره الترسانة يوم الأربعاء المقبل فى إطار مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

كما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق غياب على معلول المدافع الأيسر للقلعة الحمراء عن مباراتى الفريق المقبلتين بداية من الترسانة فى كأس مصر بعد الموافقة على سفره إلى بلاده للمشاركة مع منتخب بلاده.

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وأضاف سيد عبد الحفيظ أن اجتماع تم مع على معلول لاعب الفريق ورينيه فايلر المدير الفنى لبحث الإجازة التى سيحصل عليها اللاعب من المشاركة مع الأهلى خلال الفترة المقبلة حيث سيتوجه اللاعب قبل انطلاق معسكر منتخب تونس بيومين لقضاء إجازة هناك بعها ينضم إلى صفوف نسور قرطاج موضحا أنه قام بالحديث مع مسئولى المنتخب التونسى للتنسيق معهم للحفاظ على اللاعب على معلول وتحديد مشاركته فى أى مباراة من المباراتين اللتين سيخوضهما الفريق فى الأجندة الدولية الأخيرة. وحقق فريق الأهلى فوزاً صعباً على طنطا بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، بإستاد الأهلى بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدورى الممتاز.

سجل هدف الاهلي، عمرو السولية فى الدقيقة 80 وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 79 ويواصل تربعه على قمة الدورى الذى حسمه مؤخراً رسمياً لصالحه للمرة الـ42 فى تاريخه، فيما توقف رصيد طنطا عند 18 نقطة ويبقى فى المركز الأخير، ونجحت خبرة الأهلى فى الفوز على "فرقة رضا" المُكافحة بقيادة رضا عبد العال. جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلى الذى ضغط عن طريق كهربا وأجاى والشيخ وهدد لاعبو الأحمر مرمى أبناء السيد البدوى أكثر من مرة لكن دون جدوى، وتماسك دفاع طنطا وأنقذ فريقه من عدة فرصة للأحمر الذى عاب عليه "اللمسة الأخيرة" أمام مرمى المنافس.