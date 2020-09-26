شكرا لقرائتكم فايلر: درست الوداد المغربي وأحتفظ برؤيتي لنفسي ولجهازي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، رضاه التام عن الفريق بعد الفوز على طنطا، بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال رينيه فايلر في المؤتمر الصحفى: "بدأنا المباراة بشكل جيد أمام طنطا وسنحت لنا خمس فرص، وأهدرنا كثيرا في تلك المباراة، وسجلنا في الشوط لكن الفار الغى الهدف ونجحنا في النهاية في حسم المباراة بهدف للاعب عمرو السولية

وأضاف: "حسمنا الدوري، واللاعبين لم يكن لديهم دوافع كثيرة بعد التتويج باللقب، لكن كان يجب الفوز بهذه المباراة، من أجل المحافظة على معنويات اللاعبين".

وتابع: "شاهدت مباراة الوداد والرجاء واحتفظ برأيي الفني لمناقشته مع جهازي المعاون، وهو جزء من عملي للتحضير لتلك المباراة، واستعد للمباراة القادمة ولن اتحدث عن استعدادنا للوداد الأن أو نسبة جاهزية الفريق لتلك المواجهة الهامة".

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وواصل فايلر تصريحاته قائلًا: "أجهز لكل مباراة على حده، لا أفكر لمباراة الوداد، هناك لاعبين مؤثرين، لكن النجم هو الفريق كله، الأهلي هو من يفوز في النهاية".

وحول تلقيه عروضا للرحيل، قال:" هل أنت تجلس داخل دماغي حتى تقول أنني تلقيت عروض؟، طبعًا أتلقى العروض، ولكن أركز في المباريات فقط، وعملي مع الأهلي

وأكد:"وليد سليمان يعاني من إصابة خفيفة ولذلك فضلت إراحته، مع أحمد فتحي، وإصابة رامي ربيعة عضلية، وأتمنى آلا تكون إصابة قوية".

وتعاقدت إدارة النادى الأهلى مع رينيه فايلر يوم 31 أغسطس 2019، بعقد مدته سنة واحدة، وقامت بتمديد تعاقده عاماً آخر فى يونيو الماضى، وقاد المدرب السويسرى المارد الأحمرفي 42 مباراة فاز في 32 لقاء وتعادل في 8 وخسر مباراتين و واحدة فى دورى الأبطال الأفريقى أمام النجم الساحلى التونسى، والثانية أمام الزمالك فى الدورى خلال أغسطس الماضى ، وسجل الفريق تحت قيادته 88 هدف