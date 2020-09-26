شكرا لقرائتكم طنطا ضد الأهلى ..أمح يساند الأحمر من المدرجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أمح المشجع الاهلاوى على مساندة فريقه أمام طنطا فى مباراتهما مساء اليوم فى الجولة 30 من المسابقة المحلية، حيث ظهر فى مدرجات الملعب أثناء اللقاء

ويدخل الأهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 76 نقطة جمعهم من الفوز في 24 مباراة والتعادل في 4 مباريات والخسارة في لقاء وحيد ، وسجل الأهلي 66 هدفاً وإستقبلت شباكه 8 أهداف ليؤكد الأحمر أنه الأقوى هجوماً والأفضل دفاعا ، أما فريق طنطا فيدخل اللقاء مُتذيلاً قاع المسابقة برصيد 18 نقطة وفاز في مباراتين فقط وتعادل في 12 وخسر 15 لقاء وسجل لاعبوه 17 هدفاً ودخل مرماه 47 هدفاً.

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلى وطنطا المقامة حالياً باستاد الأهلى بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدورى الممتاز بالتعادل السلبى. جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلى الذى ضغط عن طريق كهربا وأجاى والشيخ وهدد لاعبو الأحمر مرمى أبناء السيد البدوى أكثر من مرة لكن دون جدوى، وتماسك دفاع طنطا وأنقذ فريقه من عدة فرصة للأحمر الذى عاب عليه "اللمسة الأخيرة" أمام مرمى المنافس. واصل الأهلى الضغط على مرمى أبناء السيد البدوى محاولاً تسجيل هدف ولاحت أكثر من فرصة لأحمد الشيخ ومروان لكن التعامل معها لم يكن جيداً وسدد على معلول كرة قوية جاءت بجوار القائم، كما تصدى الشناوى لتسديدة قوية من وليد عادل، وأشهر أحمد حمدى بطاقة صفراء لعمرو السولية بسبب عرقلة وليد عادل. قاد على معلول هجمة من ناحية الشمال ومرر كرة إلى حمدى فتحى الذى راوغ دفاع طنطا لكنه سدد أعلى القائم، ودخل أحمد الشيخ فى صدام قوى مع لاعب طنطا تسبب فى سقوط الثانى على الأرض لتلقى العلاج قبل أن يستكمل الثنائى المشاركة فى اللقاء، وأعتمد طنطا على الهجمة المرتدة التى كانت خطرة رغم قلتها لكن دفاع الأهلى ومن قبله حارس الفريق محمد الشناوى تعامل مع هذه الهجمات بشكل جيد ومن هجمة مرتدة بين أحمد الشيخ وكهربا سجل الأخير هدفاً للأهلى فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لكن أحمد حمدى لجأ حكم المباراة لتقنية الفار وألغى الهدف بعدها ينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي. Advertisements يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي، محمد هانى وأيمن أشرف ورامى ربيعة وعلى معلول،،عمرو السولية،حمدى فتحي، أحمد الشيخ،جونيور أجايى ومحمود كهربا ومروان محسن، ويأتى على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وأليو بادجى ومحمد فخرى ومحمد مجدى أفشة وأليو ديانج ومحمود وحيد وحسين الشحات وعربى بدر. فيما يخوض طنطا المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد أشرف، محمد الشاذلى، سليمان عبد ربه، محمود مسعود، إيهاب سمير، وليد عادل، مصطفى أمين، عبد الرحمن الدح، أحمد فهمى، محمد ماجد أونش وهانى رشدي. ويخوض الأهلى مباراة الليلة بأعصاب هادئة بعدما سبق وحسم بطولة الدورى قبل أسبوع تقريباً للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالي، لذا سيحاول الجهاز الفنى للفريق استمرار الدفع ببعض لاعبى الدكة والصاعدين كما حدث فى لقاء فريق مصر الأخير الذى فاز فيه الأحمر بثلاثية نظيفة وشهد مشاركة كهربا ووليد سليمان وأحمد فتحى فى التشكيل الاساسى كما شهد ظهور الصاعد محمد فخرى . ويدخل الأهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 76 نقطة جمعهم من الفوز فى 24 مباراة والتعادل فى 4 مباريات والخسارة فى لقاء وحيد، وسجل الأهلى 66 هدفاً واستقبلت شباكه 8 أهداف ليؤكد الأحمر أنه الأقوى هجوماً والأفضل دفاعا، أما فريق طنطا فيدخل اللقاء مُتذيلاً قاع المسابقة برصيد 18 نقطة وفاز فى مباراتين فقط وتعادل فى 12 وخسر 15 لقاء وسجل لاعبوه 17 هدفاً ودخل مرماه 47 هدفاً.

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