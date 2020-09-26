ترتيب الدوري المصري بعد مباراة طنطا ضد الأهلي حيث عزز المارد الأحمر فارق النقاط مع المنافسين بعد حسمه للدوري رقم 42 فى تاريخه بعد الفوز على أبناء السيد بدوري بهدف دون رد وجاء الزمالك فى المركز الثاني برصيد 58 نقطة وحل بيراميدز ثالثا برصيد 54 فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة طنطا ضد الأهلي حيث حقق فريق الاهلي فوزاً صعباً على طنطا بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة طنطا ضد الأهلي

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة طنطا ضد الأهلي

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة طنطا ضد الأهلي حيث سجل هدف الاهلي ، عمرو السولية في الدقيقة 80 وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 79 ويواصل تربعه على قمة الدوري الذي حسمه مؤخراً رسمياً لصالحه للمرة الـ42 في تاريخه ، فيما توقف رصيد طنطا عند 18 نقطة ويبقي في المركز الأخير ، ونجحت خبرة الاهلي في الفوز على "فرقة رضا" المُكافحة بقيادة رضا عبد العال.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة طنطا ضد الأهلي حيث جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذى ضغط عن طريق كهربا وأجاي والشيخ وهدد لاعبو الأحمر مرمى أبناء السيد البدوي أكثر من مرة لكن دون جدوى ، وتماسك دفاع طنطا وأنقذ فريقه من عدة فرصة للأحمر الذى عاب عليه "اللمسة الأخيرة" أمام مرمى المنافس.

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ترتيب الدوري المصري بعد مباراة طنطا ضد الأهلي



ترتيب الدوري المصري بعد مباراة طنطا ضد الأهلي حيث خاض طنطا المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد أشرف ، محمد الشاذلي ، سليمان عبد ربه ، محمود مسعود ، إيهاب سمير ، وليد عادل ، مصطفى أمين ، عبد الرحمن الدح ، أحمد فهمي ، محمد ماجد أونش وهاني رشدي.