شكرا لقرائتكم المصري يواصل الاستعداد لمواجهة أسوان فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

خاض الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم السبت على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب مرانه الأساسي استعدادًا لمباراة الجولة الثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق أسوان والمقرر إقامتها في الثامنة مساء بعد غد الإثنين على ستاد الجيش ببرج العرب.

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حرص الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق قبيل بدء المران على الاجتماع بلاعبيه مؤكدًا لهم ضرورة القتال في المباريات المقبلة التي تعتبر بمثابة مباريات الكئوس التي لا تقبل القسمة على اثنين ، معربا عن ثقته الكبيرة في لاعبيه وتقديرهم للموقف المتأزم للفريق بجدول المسابقة حتى الآن.

أما عن المران الذي استمر لما يقرب من 90 دقيقة فقد جاء قويًا للغاية ، حرص خلاله الكابتن علي ماهر على شرح العديد من الجوانب الإيجابية والسلبية التي طرأت على أداء الفريق خلال المباراة الأخيرة أمام الإنتاج الحربي والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق ، كما حرص الكابتن علي ماهر كذلك على تلقين لاعبيه عدد من الجمل الخططية التي يسعى من خلالها لتكثيف الأداء الهجومي للفريق.