شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: "لاعيبة طنطا جات من الدار للنار" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه رضا عبد العال المدير الفني لفريق طنطا الشكر للاعبيه على الأداء أمام الأهلي قائلا: "واجهنا فريقا قويًا حتى الدقيقة 80، لولا الهفوة التي سجل منها ألأهلي هدف الفوز بقلشة من السولية".

وتابع عبد العال في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "طنطا تأثر جدا بفيروس كورونا، واجهنا نادي مصر والأهلي والزمالك فمن الطبيعي أن نخسر أمام قطبي الكرة المصرية، لكن الأداء يتحسن وبصماتي ظهرت بقوة".

وعاتب عبد العال الأستديوهات التحليلية التي وصفته بمسرح مصر قائلا: "أنا ليا مدرستي التدريبية الخاصة اسمها مدرسة رضا عبد العال، ولما أقول للاعب نكتى هينزل بمعنويات عالية يكسر الدنيا مش لازم أقوله ابوك مات".

وأكمل المدير الفني لطنطا: "لاعيبة طنطا جات من الدار للنار، استملت الفريق بمعنويات محطمة لكن لديهم ركائز ومؤهلات مميزة جدا لتحقيق حلم البقاء، نقدم ما علينا واشكرهم على السمتوى الذى ظهروا عليه".

في سياق مقابل، أكد رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، رضاه التام عن الفريق بعد الفوز على طنطا، بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال رينيه فايلر في المؤتمر الصحفى: "بدأنا المباراة بشكل جيد أمام طنطا وسنحت لنا خمس فرص، وأهدرنا كثيرا في تلك المباراة، وسجلنا في الشوط لكن الفار الغى الهدف ونجحنا في النهاية في حسم المباراة بهدف للاعب عمرو السولية

Advertisements

وأضاف: "حسمنا الدوري، واللاعبين لم يكن لديهم دوافع كثيرة بعد التتويج باللقب، لكن كان يجب الفوز بهذه المباراة، من أجل المحافظة على معنويات اللاعبين".

وتابع: "شاهدت مباراة الوداد والرجاء واحتفظ برأيي الفني لمناقشته مع جهازي المعاون، وهو جزء من عملي للتحضير لتلك المباراة، واستعد للمباراة القادمة ولن اتحدث عن استعدادنا للوداد الأن أو نسبة جاهزية الفريق لتلك المواجهة الهامة".

وواصل فايلر تصريحاته قائلًا: "أجهز لكل مباراة على حده، لا أفكر لمباراة الوداد، هناك لاعبين مؤثرين، لكن النجم هو الفريق كله، الأهلي هو من يفوز في النهاية".

وحول تلقيه عروضا للرحيل، قال:" هل أنت تجلس داخل دماغي حتى تقول أنني تلقيت عروض؟، طبعًا أتلقى العروض، ولكن أركز في المباريات فقط، وعملي مع الأهلي

وأكد:"وليد سليمان يعاني من إصابة خفيفة ولذلك فضلت إراحته، مع أحمد فتحي، وإصابة رامي ربيعة عضلية، وأتمنى آلا تكون إصابة قوية".