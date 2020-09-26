شكرا لقرائتكم أحمد جمال: باتشيكو يعلم صعوبة المهمة أمام الرجاء فى نصف نهائى إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى أحمد جمال، فى برنامج زملكاوى على قناة نادى الزمالك، إن البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى الجديد للفريق والعائد لقيادة الأبيض فى الولاية الثانية له، حيث سيصل إلى مطار القاهرة الدولى فى تمام الحادية عشر والنصف من مساء اليوم، السبت، من أجل توقيع عقود تعاقده لقيادة الأبيض لمدة عام، على أن يكون وصوله برفقه مساعديه وهما الثنائى أليكس كوستا المدرب المساعد، وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال، والذى سبق له العمل فى الزمالك رٌفقة جوزوالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق للأبيض، على أن يتم تحديد موعد وصول السنغالى خاديم فاى، مدرب حراس المرمى الذى سيتولى مهمة تدريب حراس مرمى الأبيض مع الجهاز الفنى الجديد بقيادة باتشيكو، وفقًا لظروف الطيران.

وأضاف جمال: طارق يحيى سيقود مباراة الجونة غدا، مضيفا باتشيكو يعلم تماما صعوبة المهمة بلقاء نصف نهائى افريقيا وخصوصا أن معه لاعبين على درجة كبيرة من المهارات والامكانياات قائلا : منه لله اللى كان السبب وحط الزمالك فى هذا الوضع وأهم ما يميز البرتغالى أنه مدرب متزن وواقعى ويلعب على الفوز ولا يحب الخسارة

وواصل الرجاء ليس الفريق المرعب بعد متابعة ديربى المغربى مع الوداد هو فريق عادى والوداد فى المتناول ومن السهل أن يكون النهائى الافريقى بين الأهلى والزمالك فى نهائى مصرى افريقى، مضيفا الزمالك سيد أسياد إفريقيا بعد التتويج بالسوبر الافريقى، كما وجه التهئة لفريق طنطا مؤكدا أنه قدم مباراة كبيرة امام النادى الأهلى والكورة خبطت فى رجل السولية وجت جول وباقول للحكم احمد حمدى :" حمد الله على السلامة انك حكمت مباراة للنادى الأهلى منذ توقيفه من مبارة الطلائع والأهلى من الموسم قبل الماضى وسيد عبد الحفيظ كلم الحكم كأنه ناظر مدرسة وهذه الطريقة تؤكد أشياء كثيرة أنت تانى ولا ايه اعدل صفارتك"

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وتساءل موضوع بيكهام والعقد اللى اختفى مستنى الكابتن شوبير يتكلم عليه وعلى انتقال بيكهام للأهلى بدل ما يستضيف ضيف يستفز جمهور الابيض مضيفا أنا بأسال عمرو الجناينى هو احنا فى خناقة ولا عشان رئيس نادى الزمالك عايز حقه ومش عايز الزمالك يتخصمله 3 نقاط تصريحاتك استفزت جماهير نادى الزمالك