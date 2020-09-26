شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يعلق على مباراة طنطا ضد الأهلي واصابة رامي ربيعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي سعادته بتخطي عقبة فريق طنطا اليوم في الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ إن النادي الأهلي يستعد بقوة الى خوض منافسات كأس مصر بغض النظر عن المنافس ومدى قوته خلال الفترة الحالية.

أضاف سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات خاصة لقناة النادي الأهلي أن مباراة الوداد المغربي الأخيرة ليست وحدها التي سنقيم عليها مستوى المنافس خاصة وأن هناك عدد من المباريات سيخوضها المنافس قبل مواجهة نصف نهائي أبطال أفريقيا.

أوضح سيد عبد الحفيظ أن هناك عدد من اللاعبين أظهروا صورة طيبة بعد عودتهم للمشاركة في المباريات أمثال محمود كهربا وحسين الشحات ونتمنى لهم التوفيق في المباريات المقبلة.

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وعن الإصابة التي تعرض لها رامي ربيعة شدد سيد عبد الحفيظ على أن اللاعب سيخضع لأشعة غداً للتأكد من حجم الإصابة وتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وحقق فريق الاهلي فوزاً صعباً على طنطا بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، بإستاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف الاهلي، عمرو السولية في الدقيقة 80 وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 79 ويواصل تربعه على قمة الدوري الذي حسمه مؤخراً رسمياً لصالحه للمرة الـ42 في تاريخه، فيما توقف رصيد طنطا عند 18 نقطة ويبقي في المركز الأخير، ونجحت خبرة الاهلي في الفوز على "فرقة رضا" المُكافحة بقيادة رضا عبد العال.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط عن طريق كهربا وأجاي والشيخ وهدد لاعبو الأحمر مرمى أبناء السيد البدوي أكثر من مرة لكن دون جدوى، وتماسك دفاع طنطا وأنقذ فريقه من عدة فرصة للأحمر الذى عاب عليه "اللمسة الأخيرة" أمام مرمى المنافس.