شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: أتمنى أن يجتاز الأهلي كبوة رحيل فايلر والزمالك سيتوج بأفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد مرتضى منصور، تقدمت بأوراق ترشحى اليوم لمجلس النواب فى اللحظات الأخيرة عن دائرة الدقى والعجوزة وقدوتى البرلمانية مرتضى منصور.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج زملكاوى على قناة النادى الزمالك، سيصل باتشيكو خلال ساعة وأتمنى أن تستقر الأمور باعتباره مدرب فنى كبير وملتزم ومحترم كما أتمنى الاستقرار الفنى سريعا وأن يسير البرتغالي بخطوات ثابتة فى طريقه الى نهائى افريقيا.

وأيضا تمنى عضو مجلس ادارة الزمالك أن يظهر الأهلى بمستوي لائق فى بطولة افرييا ويتخطي كبوة فايلر الصعبة لانه ليس من الطبيعي رحيل كارتيرون وفايلر معا بعد استقرار الزمالك والأهلى.

وأكد منصور أن طارق يحيى سيقود مباراة الزمالك غدا أمام الجونة فى الجولة 30 من منافسات الدوري الممتاز فى حضور البرتغالي باتشيكو .

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كذلك تمنى احمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ‏يحتاز النادي الأهلي كبوته مع أنباء رحيل مديره الفني فايلر قائلا:"تجاوزنا كبوة رحيل كارتيرون ‏وأتمنى ان يجتازها الأهلي أيضاً في حالة رحيل فايلر".‏

وأوضح: "الأهلي سيمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا معنا، ولكننا ‏اللقب سيكون من نصيبنا".‏

وأكد أن ‏البرتغالي جايمي باتشيكو، مدرب كبير ويتمتع بالالتزام والانضباط قائلا :"باتشيكو مدرب كبير وجاء من جديد إلى مصر ‏لتدريب نادٍ عظيم هو الزمالك".‏

وأشار أحمد مرتضى إلى أن طارق يحيي هو من سيدير فريق الزمالك ‏فنياً خلال مواجهة الجونة غداً الأحد، مشيراً إلى أنه ليس من المنطقي أن ‏يتولى باتشيكو المسئولية فور وصوله بساعات.‏

وأنهى تصريحاته قائلاً:"هناك شىء غريب أن يترك مدربا الزمالك ‏والزمالك مهتهما في هذا التوقيت القاتل وقبل فترة قليلة من نصف نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا".‏