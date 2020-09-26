شكرا لقرائتكم الأهلى يبدأ الاستعداد لمواجهة الترسانة في الكأس صباح الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني للأهلي على مواصلة التدريبات في الحادية عشرة صباح غد الأحد، استعدادًا لمواجهة الترسانة المقرر لها الأربعاء القادم، في إطار منافسات دور الـ16 لمسابقة كأس مصر، وفاز الأهلى اليوم على طنطا بهدف نظيف سجله عمرو السولية، فى إطار منافسات الجولة 30 من مباريات الدورى الممتاز،
من جانبه، أبدى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي، رضاه التام عن الفريق بعد الفوز على طنطا، وقال رينيه فايلر فى المؤتمر الصحفى: "بدأنا المباراة بشكل جيد أمام طنطا وسنحت لنا خمس فرص، وأهدرنا كثيرا فى تلك المباراة، وسجلنا فى الشوط لكن الفار الغى الهدف ونجحنا فى النهاية فى حسم المباراة بهدف للاعب عمرو السولية، وأضاف: "حسمنا الدوري، واللاعبين لم يكن لديهم دوافع كثيرة بعد التتويج باللقب، لكن كان يجب الفوز بهذه المباراة، من أجل المحافظة على معنويات اللاعبين".
جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذى ضغط عن طريق كهربا وأجاي والشيخ وهدد لاعبو الأحمر مرمى أبناء السيد البدوي أكثر من مرة لكن دون جدوى ، وتماسك دفاع طنطا وأنقذ فريقه من عدة فرصة للأحمر الذى عاب عليه "اللمسة الأخيرة" أمام مرمى المنافس.
خاض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي، محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول، ،عمرو السولية ،حمدي فتحي، أحمد الشيخ ،جونيور أجايي ومحمود كهربا ومروان محسن ، ويأتي على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وأليو بادجي ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج ومحمود وحيد وحسين الشحات وعربي بدر.
فيما خاض طنطا المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد أشرف ، محمد الشاذلي ، سليمان عبد ربه ، محمود مسعود ، إيهاب سمير ، وليد عادل ، مصطفى أمين ، عبد الرحمن الدح ، أحمد فهمي ، محمد ماجد أونش وهاني رشدي.
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