شكرا لقرائتكم ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة طنطا ضد الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة طنطا ضد الأهلي ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة طنطا ضد الأهلي حيث واصل عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز تصدره للهدافين برصيد 16 هدفا ثم محمد شريف فى المركز الثانى برصيد 11 هدف وسيف الدين الجزيرى ومصطفى محمد فى المركزين الثالث والرابع برصيد 9 أهداف. ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة طنطا ضد الأهلي ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة طنطا ضد الأهلي حيث حقق فريق الاهلي فوزاً صعباً على طنطا بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الممتاز. ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة طنطا ضد الأهلي ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة طنطا ضد الأهلي سجل هدف الاهلي ، عمرو السولية في الدقيقة 80 وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 79 ويواصل تربعه على قمة الدوري الذي حسمه مؤخراً رسمياً لصالحه للمرة الـ42 في تاريخه ، فيما توقف رصيد طنطا عند 18 نقطة ويبقي في المركز الأخير ، ونجحت خبرة الاهلي في الفوز على "فرقة رضا" المُكافحة بقيادة رضا عبد العال. Advertisements ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة طنطا ضد الأهلي ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة طنطا ضد الأهلي حيث خاض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي، محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول، ،عمرو السولية ،حمدي فتحي، أحمد الشيخ ،جونيور أجايي ومحمود كهربا ومروان محسن ، ويأتي على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وأليو بادجي ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج ومحمود وحيد وحسين الشحات وعربي بدر. ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة طنطا ضد الأهلي ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة طنطا ضد الأهلي فيما خاض طنطا المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد أشرف ، محمد الشاذلي ، سليمان عبد ربه ، محمود مسعود ، إيهاب سمير ، وليد عادل ، مصطفى أمين ، عبد الرحمن الدح ، أحمد فهمي ، محمد ماجد أونش وهاني رشدي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة طنطا ضد الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.