شكرا لقرائتكم هاني العجيزي: لاعبو الأهلي بحاجة الى مراجعة أنفسهم بشكل كبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هاني العجيزي لاعب الأهلي السابق أن حالة عدم التركيز التي ظهر عليها لاعبو الفريق الكروي الأول اليوم تثير العديد من التساؤلات قبل مواجهة الوداد المغربي.

أضاف هاني العجيزي خلال الاستوديو التحليلي لمباراة طنطا ضد الأهلي أن هناك لاعبين خارج نطاق التركيز نهائياً ولاحت أمامهم العديد من الفرص السهلة أمام المرمى مثل محمود كهربا وأليو بادجي وحمدي فتحي وغيرهم ما يسبب أزمة كبيرة قبل المواجهات الافريقية.

وقال هاني العجيزي إن إدارة الفريق تسعى الى الوصول للصورة الأفضل قبل خوض المباريات القادمة وأبدى العجيزي اندهاشه من الكرات التي ضاعت من اللاعبين مشيراً الى أن الأداء لم يرتقي للشكل الذي يتمناه الجمهور وعلى الجميع أن يراجعوا أنفسهم.

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حقق فريق الاهلي فوزاً صعباً على طنطا بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، بإستاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف الاهلي، عمرو السولية في الدقيقة 80 وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 79 ويواصل تربعه على قمة الدوري الذي حسمه مؤخراً رسمياً لصالحه للمرة الـ42 في تاريخه، فيما توقف رصيد طنطا عند 18 نقطة ويبقي في المركز الأخير، ونجحت خبرة الاهلي في الفوز على "فرقة رضا" المُكافحة بقيادة رضا عبد العال.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط عن طريق كهربا وأجاي والشيخ وهدد لاعبو الأحمر مرمى أبناء السيد البدوي أكثر من مرة لكن دون جدوى، وتماسك دفاع طنطا وأنقذ فريقه من عدة فرصة للأحمر الذى عاب عليه "اللمسة الأخيرة" أمام مرمى المنافس.