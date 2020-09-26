شكرا لقرائتكم 3 مشاهد تلخص إصابة رامى ربيعة وخروجه من مباراة الأهلى وطنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض رامى ربيعة مدافع الأهلى، لإصابة قوية فى العضلة الخلفية، أدت لمغادرته مواجهة طنطا، فى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء الذى جمعهم على استاد "الأهلى والسلام" ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الممتاز، وانتهى بفوز الشياطين الحمر بهدف دون رد أحرزه عمرو السولية فى الدقيقة 80، و سقط ربيعة دون وجود إلتحام مع أى لاعب من أبناء السيد البدوى، ليغادر على سيارة اسعاف الملعب.

وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 79 ويواصل تربعه على قمة الدوري الذي حسمه مؤخراً رسمياً لصالحه للمرة الـ42 في تاريخه ، فيما توقف رصيد طنطا عند 18 نقطة ويبقي في المركز الأخير ، ونجحت خبرة الاهلي في الفوز على "فرقة رضا" المُكافحة بقيادة رضا عبد العال.

وجاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذى ضغط عن طريق كهربا وأجاي والشيخ وهدد لاعبو الأحمر مرمى أبناء السيد البدوي أكثر من مرة لكن دون جدوى ، وتماسك دفاع طنطا وأنقذ فريقه من عدة فرصة للأحمر الذى عاب عليه "اللمسة الأخيرة" أمام مرمى المنافس.

خاض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي، محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول، ،عمرو السولية ،حمدي فتحي، أحمد الشيخ ،جونيور أجايي ومحمود كهربا ومروان محسن ، ويأتي على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وأليو بادجي ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج ومحمود وحيد وحسين الشحات وعربي بدر.

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فيما خاض طنطا المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد أشرف ، محمد الشاذلي ، سليمان عبد ربه ، محمود مسعود ، إيهاب سمير ، وليد عادل ، مصطفى أمين ، عبد الرحمن الدح ، أحمد فهمي ، محمد ماجد أونش وهاني رشدي.