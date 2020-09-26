شكرا لقرائتكم طنطا ضد الأهلي .. شاهد عمرو السولية يتقدم للأحمر بالهدف الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نجح عمرو السولية لاعب الأهلى، فى إحراز هدف التقدم لفريقه فى شباك طنطا بعد تمريرة من رأس محمد مجدى قفشة، بعد عناء، بالدقيقة 80 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد "الأهلى والسلام" ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدورى الممتاز.
ويضم تشكيل الأهلى للمباراة، كلاً من :محمد الشناوي، محمد هانى وأيمن أشرف ورامى ربيعة وعلى معلول،،عمرو السولية،حمدى فتحي، أحمد الشيخ،جونيور أجايى ومحمود كهربا ومروان محسن.
ويأتى على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وأليو بادجى ومحمد فخرى ومحمد مجدى أفشة وأليو ديانج ومحمود وحيد وحسين الشحات وعربى بدر.
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