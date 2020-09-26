شكرا لقرائتكم جمال الغندور: رحيل المدربين الأجانب أمر غير مفهوم والكرة المصرية تتراجع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الحكم الدولى السابق جمال الغندور، على الأزمة الحالية التى تخص أندية الأهلى والزمالك ورحيل مدرب كل فترة فى فترة حاسمة وهامة خاصة أن الفريقين لديهم مباريات الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا منتصف أكتوبر القادم.

وأكد الغندور خلال تصريحات تلفزيونية أن الكرة المصرية حاليا تتراجع كثيرا وفقدت متعتها بسبب ما يحدث فى الآونة الأخيرة، وأن رحيل المدربين الأجانب أمر غير مفهوم وكان لابد أن يكون هناك مواقف حاسمة من مسئولى الأهلى والزمالك تجاه ما يحدث لأن الأندية قيمتها أكبر من المدربين مؤكدا نفس ذات الأندية تطالب بتواجد رئيس لجنة تحكيم أجنبى أيضا وهذا الأمر مرفوض تمام، لأنه لو حدث ذلك سيكون هناك غضب من جانب الحكام المصريين لأن مصر لديها كفاءة تحكيمية كبير ويوجد خبرات مميزة".

واختتم "كنت أرفض تواجد الحكام الأجانب داخل مصر نهائيا خلال فترة تواجدى رئيسا للجنة الحكام، وتم إبلاغى بأن تواجد الحكام الأجانب فى لقاء الأهلى والزمالك هو قرار وزاري، وهناك شكوك فى هذا الأمر، وأرفض تواجد رئيس للجنة الحكام من خارج مصر".