شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة الترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني للأهلي مواصلة التدريبات في الحادية عشرة صباح غد الأحد، استعدادًا لمواجهة الترسانة المقرر لها الأربعاء القادم، في إطار منافسات دور الـ16 لمسابقة كأس مصر ، وفاز الأهلي اليوم على طنطا بهدف نظيف سجله عمرو السولية، في إطار منافسات الجولة 30 من مباريات الدوري الممتاز ،

من جانبه ، أبدى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، رضاه التام عن الفريق بعد الفوز على طنطا ، وقال رينيه فايلر في المؤتمر الصحفى: "بدأنا المباراة بشكل جيد أمام طنطا وسنحت لنا خمس فرص، وأهدرنا كثيرا في تلك المباراة، وسجلنا في الشوط لكن الفار الغى الهدف ونجحنا في النهاية في حسم المباراة بهدف للاعب عمرو السولية ، وأضاف: "حسمنا الدوري، واللاعبين لم يكن لديهم دوافع كثيرة بعد التتويج باللقب، لكن كان يجب الفوز بهذه المباراة، من أجل المحافظة على معنويات اللاعبين".

وتابع: "شاهدت مباراة الوداد والرجاء واحتفظ برأيي الفني لمناقشته مع جهازي المعاون، وهو جزء من عملي للتحضير لتلك المباراة، واستعد للمباراة القادمة ولن اتحدث عن استعدادنا للوداد الأن أو نسبة جاهزية الفريق لتلك المواجهة الهامة".

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وواصل فايلر تصريحاته قائلًا: "أجهز لكل مباراة على حده، لا أفكر لمباراة الوداد، هناك لاعبين مؤثرين، لكن النجم هو الفريق كله، الأهلي هو من يفوز في النهاية".

وحول تلقيه عروضا للرحيل، قال:" هل أنت تجلس داخل دماغي حتى تقول أنني تلقيت عروض؟، طبعًا أتلقى العروض، ولكن أركز في المباريات فقط، وعملي مع الأهلي

وأكد:"وليد سليمان يعاني من إصابة خفيفة ولذلك فضلت إراحته، مع أحمد فتحي، وإصابة رامي ربيعة عضلية، وأتمنى آلا تكون إصابة قوية".