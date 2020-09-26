شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر رداً على تلقيه عروضاً :"أنتوا دخلتوا دماغي عشان تعرفوا فيها إيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الحديث عن مستقبله مع القلعة الحمراء ، موضحاً أنه لا يرغب في الحديث عن هذه النقطة في وسائل الإعلام ، مُفضلاً الحديث عن مباراة لفريق أمام طنطا .

ورداً على سؤال بشأن تلقيه عروضاً من أندية خارجية في أوربا أو غيرها ، قال فايلر: هل كنت في دماغي حتى عرف أنني تلقيت عروض؟ ، وتابع": بالتأكيد أتلقي عروض لكني لا أفكر في هذا الأمر لأن تركيزي مع الأهلي فقط الى أرغب في تحقيق الانتصارات معه فهذا هو الذى يشغل تركيزي حالياً.

وشهدت الأيام الماضية جدلاً بشأن مستقبل فايلر مع الأهلي وأعلن الأخير أن يوم الخميس المقبل سيشهد حسم مصير فايلر مع الاقتراب من رحيل المدير الفني وتعيين مدرب أجنبي.

وابدى المدرب السويسري ارتياحه للفوز على طنطا خلال المباراة ، موضحاً أن الفوز كان معنوياً وهاماً في رحلة الانتصارات التي حققها الفريق مؤخراً في بطولة الدوري بعدما حسم الأهلي اللقب رسمياً منذ أسبوع.

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وتابع: "شاهدت مباراة الوداد والرجاء واحتفظ برأيي الفني لمناقشته مع جهازي المعاون، وهو جزء من عملي للتحضير لتلك المباراة، واستعد للمباراة القادمة ولن اتحدث عن استعدادنا للوداد الأن أو نسبة جاهزية الفريق لتلك المواجهة الهامة".

وأكد فايلر أنه لا يشغل نفسه بمباراة الوداد المغربي منتصف أكتوبر المقبل في نصف نهائي دوري أطبال أفريقيا لأنه يركّز في كل مباراة على حدة ولا يشغله حالياً سوى مباراة الترسانة الأربعاء المقبل في كأس مصر .

وعن مباراة طنطا التي فاز فيها الأهلي مساء اليوم ،السبت، بهدف نظيف في الجولة الـ30 من بطولة الدوري التي حسمها الأهلي رسمياً لصالحه مؤخراً ، قال فايلر: أهدرنا فوزاً كبيراً لكن الأهم هو الفوز وحصد النقاط الثلاثة.

ورفض المدير الفني الحديث عن أفضل لاعب في الأهلي هذا الموسم موضحاً ان هناك لاعبين قدموا عروض جيدة لكن الفريق في النهاية هو النجم ولا يمكن إختيار لاعب بعينه كأفضل لاعب ، موضحاً أن أحمد فتحي غاب عن لقاء طنطا لرغبة الجهاز الفني في إراحته أما وليد سليمان فقد غاب بسبب إصابة بسيطة تعرض لها ، مُتمنياً أن تكون إصابة رامي ربيعة أمام طنطا بسيطة.