شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور: أرفض تواجد رئيس لجنة حكام أجنبي.. وما يحدث داخل الأهلي والزمالك أمر مُحزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعجب الحكم الدولي السابق جمال الغندور من الازمة الحالية التي تخص أندية الأهلي والزمالك ورحيل مدرب كل فترة في فترة حاسمة وهامة خاصة أن الفريقين لديهم مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا منتصف أكتوبر القادم، وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أن الكرة المصرية حاليا تتراجع كثيرا وفقدت متعتها بسبب ما يحدث في الآونة الأخيرة، وأن رحيل المدربين الأجانب أمر غير مفهوم وكان لابد أن يكون هناك مواقف حاسمة من مسئولي الأهلي والزمالك تجاه ما يحدث لأن الأندية قيمتها أكبر من المدربين مؤكدا نفس ذات الأندية تطالب بتواجد رئيس لجنة تحكيم أجنبي أيضا وهذا الأمر مرفوض تمام، لأنه لو حدث ذلك سيكون هناك غضب من جانب الحكام المصرييين لأن مصر لديها كفاءة تحكيمية كبير ويوجد خبرات مميزة".

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وأختتم"كنت أرفض تواجد الحكام الأجانب داخل مصر نهائيا خلال فترة تواجدي رئيسا للجنة الحكام، وتم إبلاغي بأن تواجد الحكام الأجانب في لقاء الأهلي والزمالك هو قرار وزاري، وهناك شكوك في هذا الأمر، وأرفض تواجد رئيس للجنة الحكام من خارج مصر".