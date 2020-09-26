شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي "بطل الدوري" يهزم "فرقة رضا" بهدف السولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الاهلي فوزاً صعباً على طنطا بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف الاهلي ، عمرو السولية في الدقيقة 80 وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 79 ويواصل تربعه على قمة الدوري الذي حسمه مؤخراً رسمياً لصالحه للمرة الـ42 في تاريخه ، فيما توقف رصيد طنطا عند 18 نقطة ويبقي في المركز الأخير ، ونجحت خبرة الاهلي في الفوز على "فرقة رضا" المُكافحة بقيادة رضا عبد العال.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذى ضغط عن طريق كهربا وأجاي والشيخ وهدد لاعبو الأحمر مرمى أبناء السيد البدوي أكثر من مرة لكن دون جدوى ، وتماسك دفاع طنطا وأنقذ فريقه من عدة فرصة للأحمر الذى عاب عليه "اللمسة الأخيرة" أمام مرمى المنافس.

خاض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي، محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول، ،عمرو السولية ،حمدي فتحي، أحمد الشيخ ،جونيور أجايي ومحمود كهربا ومروان محسن ، ويأتي على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وأليو بادجي ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج ومحمود وحيد وحسين الشحات وعربي بدر.

فيما خاض طنطا المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد أشرف ، محمد الشاذلي ، سليمان عبد ربه ، محمود مسعود ، إيهاب سمير ، وليد عادل ، مصطفى أمين ، عبد الرحمن الدح ، أحمد فهمي ، محمد ماجد أونش وهاني رشدي.

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الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بتغيير حيث دفع فايلر بمحمد مجدي قفشة بدلاً من جونيور أجاي وظهر الضغط الواضح من جانب الأهلي وسدد مروان محسن كرة قوية تصدى لها حارس طنطا وحوّلها إلى ضربة ركنية ، قبل أن يهدر السولية ورامي ربيعة فرصة هامة للتسجيل بعدما وصلت كرة للثنائي الذي أرسلها خارج الشباك بغرابة ، وواصل الأحمر الضغط ولعب كرة عرضية من ناحية الشمال عن طريق على معلول لكن حارس طنطا خرج في الوقت المناسب وأمسك بالكرة قبل أن تصل إلى مروان محسن ، ونال أيمن أشرف بطاقة صفراء للخشونة ضد هاني رشدي.

ودفع فايلر بتغيير ثنائي في الدقيقة 57 بنزول آليو بادجي بدلاً من مروان محسن وآليو بادجي بدلاً من حمدي فتحي ، ولاحت كرة خطرة لكهربا بعدما تلقي تمريرة جيدة من أحمد الشيخ لكن كهربا سددها بغرابة بعيداً عن الشباك في الدقيقة 67 بعدها يشارك حسين الشحات بدلاً من الشيخ وفي أول كرة لعب الشحات تمريرة جيدة لمحمد مجدي قفشة وسدد الأخير لكن محمد أشرف حارس طنطا تألق وأبعد الكرة عن شباكه.

واصل الأهلي الضغط ونجح عمرو السولية في تسجيل هدف الأحمر الأول في الدقيقة 80 بعدما مرر على معلول كرة عرضية من ناحية الشمال وصلت إلى قفشة الذي لعب الكرة بشكل جيد للسولية ليُسجل الأخير هدفاً في شباك حارس طنطا.

وشارك محمود وحيد في الدقيقة 85 بدلاً من على معلول ، وقاد ديانج هجمة رائعة للأهلي في الدقائق الأخيرة وراوغ لاعبي طنطا لكن هجوم الأهلي يفشل في استغلال إنطلاقة ديانج وتضيع فرصة خطرة للأهلي ، وحاول الفريقين التسجيل في الدقائق الأخيرة ، وتعرض رامي ربيعة للأصابة ليُغادر أرضية الملعب بعدجها ينتهي اللقاء بفوز الاهلي بهدف نظيف.