شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. تدريبات استشفائية للأساسيين وخططية للبدلاء استعداداً للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى الأساسيين تدريبات استشفائية فى المغطس باحد الفنادق المطلة على بحيرة التمساح ، من أجل إزالة علامات الإرهاق للاعبين ، بعد ملاقاة فريق بيراميدز بالجولة الماضية بمسابقة الدورى المحلى، وخاض باقى لاعبى الفريق تدريبات خططية أبرزها التسليم والتسلم والتحول السريع من الدفاع للهجوم إضافة لاستغلال التسديدات بعيدة المدى.

ويستعد الفريق للقاء طلائع الجيش يوم الاثنين المقبل فى الجولة ثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى، واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات وسط تعليمات فنية مستمرة من الجهاز الفنى سعيا لإصلاح الأخطاء وتحفيزهم على التألق لنيل مقعد بالتشكيل الأساسى للفريق.

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وسادت حالة من الغضب العارم بين جماهير الاسماعيلى بعد النتائج الأخيرة لفريق الكرة والتي دفعته للاقتراب من الهبوط للقسم الثانى، يعد الموسم الحالى الأسوأ فى تاريخ نادى الإسماعيلى على الإطلاق منذ انطلاق المسابقة عام 1948، بعدما تلقى الفريق الهزيمة الـ13 له على يد بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة التاسعة والعشرين للدورى، ليتجمد رصيد الفريق عند 31 نقطة فى المركز الثانى عشر، وأصبح قريباً من الهبوط للقسم الثانى بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاءً وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً ولا يزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

وخسر الإسماعيلي فى الموسم الحالى ذهابا وإيابا أمام الأهلي والاتحاد السكندرى بجانب المصرى وحرس الحدود والمقاولون العرب وبيراميدز وأسوان والزمالك والمقاصة وإنبى.

الإسماعيلى تلقى أكبر عدد من الهزائم فى موسم واحد بالدوري برصيد 11 هزيمة، وجاءت فى 4 مواسم "1952-1953، و2005-2006، و2015-2016، و2018-2019" ، بينما نجح الدراويش فى الخروج دون هزيمة موسم واحد فقط عام 2001-2002، حين فاز بلقب الدوري للمرة الثالثة والأخيرة فى مسيرته.

ويحتل الإسماعيلى حاليا المركز الثاني عشر في الدوري، برصيد 31 نقطة، وحال إنهائه المسابقة في هذا المركز فسيكون الترتيب الأسوأ للنادي منذ موسم 1957-1958، عندما هبط الفريق باحتلال المركز الخامس عشر.