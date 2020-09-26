شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا..نادين السلعاوى تنضم لسلة الأهلى بعد العودة من أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولى النادى الأهلى فى التعاقد مع نادين السلعاوى لاعبة كرة السلة والعائدة من الولايات النتحدة الأمريكية بعد ان انهت دراستها فى جامعة نورث كارولينا ، لتنضم للفريق فى الموسم الجديد ، ونشر شقيقها احمد السلعاوى لاعب فريق السلة بالقلعة الحمراء صورة تجمعه بشقيقته وهى ترتدى قميص الاهلى وكتب عليها رسميا بنت النادى .

كانت اللاعبة قد تلقت عدة عروض للإحتراف في أوروبا ، خاصة بعد المستوى اللافت للنظر الذى قدمته خلال السنوات التي قدمتها مع الجامعة التي درست ولعبت لها ، بالإضافة إلى ظهور الأهلى في الصورة ، بعد أن تلقت اتصال من مسئوليه للإطمئنان عليها فور وصولها من أمريكا، والترحيب بها ، خاصة وأنها كانت أحد لاعبيه قبل السفر لدراسة واللعب فى أمريكا وأكد مسئولو القلعة الحمراء لنادين أن النادى يرحب بها في أي وقت خاصة وأنها ابنة الأهلى ، وكانت تلعب له قبل سفرها للدراسة بالولايات المتحدة.

وحققت نادين السلعاوى خلالها السنوات الأربعة بأمريكا ، الكثير من البطولات والألقاب، واستطاعت أن تدخل التاريخ بعدما تصدرت قائمة المسجلين التاريخيين للجامعة ، حيث سجلت نادين السلعاوى 10 نقاط فى مباراة واحدة، ليصل مجموع النقاط التى حققتها مع الجامعة الأمريكية UNCG 1912 نقطة كأكثر لاعبة تسجيلا للنقاط فى تاريخ الجامعة، وسبق لها أن حققت ألقابا مميزة مع جامعتها فى دورى الجامعات الأمريكية . وصلت إلى النقطة 1000 مع جامعة "نورث كارولينا جرينسبورو" UNCG، بعدما وصلت إلى النقطة، وكذلك أفضل وافدة فى دورى الجامعات بعد عام واحد من تواجدها فى أمريكا، ليكون ثانى عام لها إنجاز دخول التاريخ بتسجيل أكثر عدد من النقاط .