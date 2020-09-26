شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صالح يعتذر عن استكمال مشواره مع الإعلاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم أحمد صالح المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الإعلاميين اعتذاراً إلى مسئولى النادى عن استكمال مهمته كمدير فني للفريق ، معبرا عن سعادته بالفترة القصيرة التي تولى فيها المهمة الفنية للفريق رغم الصعاب الكبيرة التي واجهها، مشيدا بمجلس إدارة النادى الذي كان يعمل على تسهيل كل الصعاب التي واجهت الفريق، ورفض أحمد صالح الحديث عن الأسباب التي دفعته إلى تقديم الاعتذار على الرغم من تمسك الإدارة به حتى اللحظات الأخيرة.

كان صالح قد تولى المسؤلية الفنية للإعلاميين خلفا لجميل حلمى إلا أن النتائج وقفت حائلا أمام تحقيق طموحات المدرب الشاب صاحب السيرة الذاتية الجيدة مع أندية القسم الثانى كان أخرها الهزيمة اليوم أمام الألومنيوم بثلاثة أهداف مقابل هدف .

وأسفرت مباريات الجولة التاسعة عشر بدورى القسم الثانى والتي أقيمت ظهر اليوم في المجموعتين الأولى التي تضم أندية الصعيد والثانية التي تضم أندية القاهرة والقناة عن انفراد بنى سويف بالمركز الأولى في الأولى بعد فوزه الصعب خارج ملعبه على الفيوم بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 41 نقطة وبفارق نقطتين عن البنك الأهلى صاحب المركز الثانى الذى وقع في فخ التعادل الإيجابى بهدف لمثله على ملعبه أمام سوهاج ، في الوقت الذى حافظ فيه سيراميكا كليوباترا على صدارة المجموعة الثانية برصيد 36 نقطة بعد تعادله خارج ملعبه مع منتخب السويس سلبيا، بينما عاد الداخلية للمركز الثانى بعد فوزه الصعب على النجوم بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 34 نقطة ، وجاءت باقى النتائج على النحو التالى :-