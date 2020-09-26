شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة..حارس طنطا يفسد هجمات الاهلي والتعادل "سيد الموقف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي وطنطا المقامة حالياً بإستاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الممتاز والنتيجة مازالت هي التعادل السلبي.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذى ضغط عن طريق كهربا وأجاي والشيخ وهدد لاعبو الأحمر مرمى أبناء السيد البدوي أكثر من مرة لكن دون جدوى ، وتماسك دفاع طنطا وأنقذ فريقه من عدة فرصة للأحمر الذى عاب عليه "اللمسة الأخيرة" أمام مرمى المنافس.

يخوض الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي، محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول، ،عمرو السولية ،حمدي فتحي، أحمد الشيخ ،جونيور أجايي ومحمود كهربا ومروان محسن ، ويأتي على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وأليو بادجي ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج ومحمود وحيد وحسين الشحات وعربي بدر.

فيما يخوض طنطا المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد أشرف ، محمد الشاذلي ، سليمان عبد ربه ، محمود مسعود ، إيهاب سمير ، وليد عادل ، مصطفى أمين ، عبد الرحمن الدح ، أحمد فهمي ، محمد ماجد أونش وهاني رشدي.

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ويخوض الأهلي مباراة الليلة بإعصاب هادئة بعدما سبق وحسم بطولة الدوري قبل أسبوع تقريباً للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي ، ويدخل الأهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 76 نقطة جمعهم من الفوز في 24 مباراة والتعادل في 4 مباريات والخسارة في لقاء وحيد ، وسجل الأهلي 66 هدفاً وإستقبلت شباكه 8 أهداف ليؤكد الأحمر أنه الأقوى هجوماً والأفضل دفاعا ، أما فريق طنطا فيدخل اللقاء مُتذيلاً قاع المسابقة برصيد 18 نقطة وفاز في مباراتين فقط وتعادل في 12 وخسر 15 لقاء وسجل لاعبوه 17 هدفاً ودخل مرماه 47 هدفاً.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بتغيير حيث دفع فايلر بمحمد مجدي قفشة بدلاً من جونيور أجاي وظهر الضغط الواضح من جانب الأهلي وسدد مروان محسن كرة قوية تصدى لها حارس طنطا وحوّلها إلى ضربة ركنية ، قبل أن يهدر السولية ورامي ربيعة فرصة هامة للتسجيل بعدما وصلت كرة للثنائي الذي أرسلها خارج الشباك بغرابة ، وواصل الأحمر الضغط ولعب كرة عرضية من ناحية الشمال عن طريق على معلول لكن حارس طنطا خرج في الوقت المناسب وأمسك بالكرة قبل أن تصل إلى مروان محسن ، ونال أيمن أشرف بطاقة صفراء للخشونة ضد هاني رشدي.

ودفع فايلر بتغيير ثنائي في الدقيقة 57 بنزول آليو بادجي بدلاً من مروان محسن وآليو بادجي بدلاً من حمدي فتحي ، ولاحت كرة خطرة لكهربا بعدما تلقي تمريرة جيدة من أحمد الشيخ لكن كهربا سددها بغرابة بعيداً عن الشباك في الدقيقة 67 بعدها يشارك حسين الشحات بدلاً من الشيخ وفي أول كرة لعب الشحات تمريرة جيدة لمحمد مجدي قفشة وسدد الأخير لكن محمد أشرف حارس طنطا تألق وأبعد الكرة عن شباكه.